Eerste bewoners dodelijke brand Vlissingen mogen weer naar huis

De eerste bewoners van een flat in Vlissingen waar vorige week een brand was, kunnen vandaag weer terug naar huis. De woningen zijn veilig en worden als dat nodig is vandaag nog schoongemaakt, meldt woningcorporatie l'Escaut.

Vlak voor de brand was er een explosie. Bewoners van 20 woningen konden tot nu toe niet terug naar huis.

Vier of vijf mensen die allemaal een woning hebben in het midden van het gebouw, mogen vandaag terug, meldt Omroep Zeeland. Morgen volgen er nog eens bewoners van vijf of zes appartementen, ook in het midden van het gebouw. Eén appartement in dat deel is nog niet bewoonwaar. De gevel is ontzet.

De woningen van het portiek aan de linkerkant van het gebouw, waar de explosie was, zijn nog niet bewoonbaar.

Slachtoffer van de brand

Bij de brand kwam een 64-jarige bewoner om het leven. Er raakten ook een paar mensen gewond. Waardoor de brand kon ontstaan, is nog niet bekend.

Gisteren meldde de politie dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand in de flat is aangestoken.