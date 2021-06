'Beleggingsplatform DeGiro verkoopt miljoenen orders klanten door naar Duitsland'

De Nederlandse toezichthouder vindt het niet goed, maar via een omweg gaat beleggingsplatform FlatexDeGiro toch beursorders doorverkopen. Dat meldt het Financieele Dagblad. Particuliere beleggers bij de grootste online broker in Nederland kunnen mogelijk de dupe worden van de constructie.

Het is de vraag in wiens belang de orders doorverkocht worden: krijgt de particuliere belegger zo de beste deal, of is vooral in het belang van de broker zelf, die een vergoeding krijgt voor het doorverkopen?

De orders van particuliere beleggers zijn interessant voor platforms die ook professionele handelaren bedienen, omdat particulieren vaak minder goed geïnformeerd zijn. Beter geïnformeerde handelaren kunnen daar hun voordeel mee doen.

Duits toezicht

Volgens Europese regels mag dit doorverkopen van orders niet. Maar sinds begin dit jaar is het Nederlandse DeGiro overgenomen door het Duitse Flatex. Dat bedrijf verkoopt de orders van klanten van dochterbedrijf DeGiro nu door aan het Duitse handelsplatform Tradegate.

Als onderdeel van de overname heeft Flatex de 650.000 Nederlandse klanten hun geld laten overboeken naar een Duitse bankrekening, volgens het FD. Daardoor vallen ze nu grotendeels onder Duits toezicht.

En de toezichthouder daar blijkt de Europese regels net iets anders te interpreteren dan de Nederlandse toezichthouder, aldus de krant. Daar kan het bedrijf wel doen, wat in Nederland niet kan.

Toezichthouder AFM was nog niet bereikbaar voor commentaar.