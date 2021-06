Weinig grootontvangers volgen voorbeeld Booking.com bij terugbetalen loonsteun

Uit onderzoek van de NOS bleek eerder dat het buitenlandse moederbedrijf van Adecco ondanks de ontvangen steun in Nederland winst uitkeerde aan aandeelhouders in het buitenland, net zoals bij Atos en DAF Trucks. Wettelijk mag dat, maar minister Koolmees noemde het toen wel een 'onwenselijke situatie'.

Ook zegt het ministerie dat een positief resultaat meerdere oorzaken kan hebben, waarbij de subsidie is gebruikt waar die voor bedoeld was: het behoud van banen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een 'moreel appel' gedaan om alleen een beroep te doen op de NOW-steun als het nodig was. Maar het ministerie zegt in reactie dat bedrijven waarmee het nu weer goed gaat, dat vooraf niet konden weten. Bovendien hadden de ontvangers zonder de NOW-steun misschien keuzes gemaakt die banen had gekost.

Staalbedrijf Tata Steel betaalt 45 miljoen euro aan loonsteun wel terug aan de overheid, maar ook dat is verplicht: het bedrijf heeft te weinig omzetverlies geleden. Mogelijk geldt dat ook voor andere bedrijven in de top 25.

Spoorvervoerder NS betaalt geld uit de NOW-regeling (24 miljoen euro) niet terug omdat het is bestemd voor behoud van banen onder het personeel op de stations, zoals in de kiosks, en niet bij de vervoerstak. Het bedrijf sloot het jaar af met verlies.

Het concern sloot 2020 af met 304 miljoen euro winst, een halvering ten opzichte van 2019. Het bedrijf zegt geen aanleiding te zien om het geld terug te betalen. "Wij hebben de eerste NOW-regeling gebruikt waarvoor deze door het kabinet was bedoeld: namelijk in stand houden van werkgelegenheid en inkomenszekerheid."

Randstad Groep, waaronder grootontvanger Tempo-Team valt, betaalt bijna 97 miljoen euro aan loonsteun niet terug. Opvallend is dat dat bedrijf over vorig jaar wel winst uitkeert aan aandeelhouders. Dat kan doordat de wereldwijde cijfers zich minder negatief ontwikkelden dan verwacht.

Payrollbedrijf Ev Tilburg (30 miljoen euro NOW-steun), cateraar Albron (23 miljoen euro NOW-steun) en horecagroothandel Bidfood (21 miljoen euro NOW-steun) zeggen dat het te vroeg is om een besluit te nemen over terugbetaling. Luchthavenbeveiliger I-sec en uitzendbureau Adecco wilden niet reageren.

Die laatste twee bedrijven zagen daarin wel een halvering ten opzichte van 2019. Ze zeggen niet van plan te zijn de steun terug te betalen, omdat het geld is gebruikt voor het behoud van werkgelegenheid en het betalen van loon aan medewerkers voor wie tijdelijk niets te doen was.

Geen van de andere 25 grootontvangers van loonsteun lijken het voorbeeld te volgen van Booking.com om de steun (vrijwillig) terug te betalen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Booking.com maakte begin juni bekend de 65 miljoen euro aan loonsteun terug te storten na politieke ophef over het uitbetalen van bonussen in het buitenland.

Voor dit artikel is gekeken naar de 25 grootste ontvangers van NOW-steun in de drie rondes loonsteun tussen maart en december vorig jaar. De top 25 is opgemaakt uit de registers die het UWV na elke ronde heeft gepubliceerd. Daarin staat het voorschot dat aan de bedrijven is betaald. Het voorschot is 80 procent van het subsidiebedrag.

Het is mogelijk dat het subsidiebedrag verandert na de definitieve berekening, en dat bedrijven geld moeten terugbetalen of nog extra ontvangen.