Tour de France 2021 start definitief niet in Kopenhagen

De start van de Tour de France 2021 is definitief niet in Kopenhagen. De Deense organisatie en burgemeester van Kopenhagen Frank Jensen bevestigen dat de Deense hoofdstad Le Grand Départ nu een jaar later, in 2022, mag organiseren.

De 108ste editie van de Tour de France zou op 2 juli 2021 van start gaan in Kopenhagen. Ook de tweede en derde etappe zouden in Denemarken verreden worden. Door de verplaatsing van de Olympische Spelen werd de start echter met een week vervroegd naar 25 juni. Die verplaatsing bracht Kopenhagen in de problemen, omdat er op 28 juni nog een achtste finale van het EK voetbal in de stad wordt gespeeld.

Na dagenlange onderhandelingen is er nu overeenstemming bereikt over de verplaatsing van de Deense Tourstart naar 2022. Het wordt de eerste keer dat de Ronde van Frankrijk in Denemarken van start gaat.

'Nog groter volksfeest'

Burgemeester Jensen is tevreden met de uitkomst. "De Denen kunnen zich nu verheugen op een nog groter volksfeest in 2022, wanneer de Tour niet wordt verdrukt door het EK voetbal en de Olympische Spelen en we hopelijk het coronavirus in bedwang hebben."

De Deense organisatie verwacht geen veranderingen voor de drie etappes op Deens grondgebied en heeft de volledige steun voor het uitstel van de vijf betrokken etappeplaatsen.