Pijnlijk, schaamrood en wanprestatie; zo wordt er gereageerd op Oranje

De Telegraaf geeft het complete elftal rood. "Oranje heeft alles en iedereen, zichzelf incluis, drie weken lang zand in de ogen gestrooid", analyseert de krant. "Dat het onthutsend zwakke Nederland tegen Tsjechië zijn eigen graf groef, zorgde voor extra zout in de wonden van de supporters."

Sportjournalist Willem Vissers van de Volkskrant stelt dat "de identiteit van een uniek voetballand is verkwanseld". Ook zonder een rode kaart had het Nederlands elftal vermoedelijk verloren, schrijft hij.

De weg naar de halve finale van het EK leek open te liggen voor Oranje, maar het ging mis. Jeroen Stekelenburg ging in de NOS Voetbalpodcast samen met Tom Egbers, Jeroen Elshoff en Jeroen Grueter op zoek naar de oorzaak van de uitschakeling van het Nederlands elftal. "Het was toch loom en een tikje apathisch."

Ook de buitenlandse pers is de pijnlijke uitschakeling van Oranje niet ontgaan. "Een eerste donderslag in dit Europees kampioenschap", schrijft de Franse krant Le Monde. En het Italiaanse Gazzetta dello Sport heeft vooral te doen met 'hun' Matthijs de Ligt. "Oei! De Ligt!", kopt de krant.

De Engelse oud-international Gary Neville had weinig goeds over voor de verdediger die in de 54ste minuut een rode kaart kreeg. "Als je uitglijdt, dan sta je verkeer gepositioneerd. Het is eigenlijk gewoon heel slecht verdedigen en een gebrek aan ervaring", aldus de oud-verdediger.

Het Duitse Bild schrijft dat "De Boer maandag maar beter niet de kranten kan lezen" en dat lijkt misschien wel de beste tip voor de bondscoach deze ochtend.