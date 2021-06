Nieuwe Alcoholwet moet einde maken aan stuntprijzen met alcohol

Stunten met drankaanbiedingen of een biertje kopen in een restaurant voor je dochter van 17. Dat is niet meer van deze tijd, vinden de maatschappelijke organisaties die in 2018 samen met de overheid het Nationaal Preventieakkoord sloten .

George Verberne, eigenaar van een Jumbo-supermarkt in studentenstad Wageningen, haalt een beetje de schouders op over de nieuwe wet: "In ieder geval geldt de wet voor alle supermarkten, dus we worden er allemaal mee geconfronteerd. Het is natuurlijk een verantwoordelijkheid die we met zijn allen dragen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

'Fietsenspringers'

Bier is een belangrijk product voor de supermarkten. Volgens Verberne is het "een klantentrekker, een 'fietsenspringer' zoals wij dat noemen. Voor zo'n aanbieding willen mensen op de fiets wel een ommetje maken. Bier, maar ook wijn uiteraard. Of het na 1 juli omzet gaat kosten? Weet ik niet. De marketingjongens zijn heel creatief en zullen wel weer dingen verzinnen waardoor er toch extra mensen naar de winkel komen."

Komt er een eind aan de fietsenspringer? "Dat klinkt wel heel dramatisch, in ieder geval als het om bier gaat. Dan moeten we andere fietsenspringers bedenken. Heerlijke groenten en fruit, broodacties bijvoorbeeld. Mogelijkheden genoeg."

Gratis glazen, bioscoopkaartjes

Wim van Dalen van STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, ziet de bui al hangen: dat supermarkten of drankfabrikanten zoals Heineken, Grolsch of Bavaria gratis bierglazen gaan weggeven, of bioscoopkaartjes. Om de verkoop maar op peil te houden. "De industrie moet je niet onderschatten, de supers ook niet. Die weten heel goed hoe ze de liefhebbers van alcohol - en vooral de mensen die stevig drinken - op andere manieren kunnen verleiden".

STAP is blij met de nieuwe Alcoholwet, maar het is volgens Van Dalen pas een eerste stap. "In feite kunnen de verkopers en fabrikanten met die prijzen gaan marchanderen. Die maximale korting straks van 25 procent mag op de formele prijs. Maar dat is een prijs die de verkoper zelf mag bepalen. Dus kost een krat bier nu formeel 16 euro, dan kunnen ze - de supermarkt of fabrikant - daar straks 12 euro van maken. En gaan ze daarop korten. En dan betaalt de consument toch uiteindelijk weer een veel lagere prijs."