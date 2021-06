Opnieuw mogelijk explosief bij Poolse supermarkt Beverwijk, verdachte aangehouden

Bij de Poolse supermarkt in winkelcentrum de Beverhof in Beverwijk is opnieuw een mogelijk explosief aangetroffen. De politie heeft daar onderzoek gedaan, de directe omgeving is afgezet.

Ook is er een verdachte aangehouden in de omgeving van de winkel. De politie kreeg rond 01.00 uur een melding van een verdachte situatie bij de supermarkt. Volgens een woordvoerder werden spullen gevonden die mogelijk duiden op een explosief. De politie kan nog geen details over de aangehouden persoon delen.

De winkel was vorig jaar ook al doelwit: in december was er binnen een week twee keer een explosie bij de supermarkt. Behalve bij deze winkel, die opereert onder de naam Biedronka, waren er ook explosies bij Poolse supermarkten in Heeswijk-Dinther, Tilburg en Aalsmeer. In maart werd een Poolse supermarkt in Rotterdam twee keer beschoten.

In januari werd een 19-jarige man in Rotterdam aangehouden vanwege betrokkenheid bij de explosies. Later werden nog eens vier verdachten opgepakt. Dit najaar worden zij voorgeleid.