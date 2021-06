Twee miljoen vaccinatiebewijzen aangemaakt • Strengere regels voor Britse Balearen-gangers

Japan zal te maken krijgen met coronagevallen van inreizende atleten of begeleiders bij de Olympische Spelen. Het is uitgesloten dat dat niet gebeurt, zegt Yasuhiro Yamashita, de baas van het olympisch comité van Japan. Grenscontroles zijn daarom zeer belangrijk, benadrukt hij.

Het is volgens hem voor de steun van het Japanse publiek ook belangrijk om bepaalde delegaties in quarantaine te plaatsen, zoals die van India. Als iedereen de maatregelen naleeft, kunnen de Spelen volgens Yamashita veilig plaatsvinden.

In Japan is veel kritiek op de beslissing om de Olympische Spelen te laten doorgaan. Het land had in mei te maken met een flinke piek in het aantal coronagevallen. De vaccinatiegraad in Japan is laag, slechts 10 procent van bevolking is volledig gevaccineerd.