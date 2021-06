Twee miljoen vaccinatiebewijzen aangemaakt • Hongkong weert Britten, Spanje en Portugal strenger

Britten mogen vanaf komende donderdag Hongkong niet meer in. Het land komt op een lijst van zeerhoogrisico-gebieden te staan. Het Verenigd Koninkrijk heeft te maken met een snel stijgend aantal besmettingen door de deltavariant.

Ook andere landen nemen maatregelen tegen Britse reizigers. Portugal voert een quarantaineplicht in voor Britten zonder negatieve PCR-test of bewijs dat ze volledig gevaccineerd zijn. De quarantaine duurt in dat geval veertien dagen. Spanje scherpte de regels aan voor de Balearen. Britten moeten ook daar een vaccinatiebewijs of negatieve test kunnen tonen.

De Duitse bondskanselier Merkel wil dat de EU Britten gaat weren, ook als ze gevaccineerd zijn. Die plannen worden besproken in Brussel.