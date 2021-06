'Merkel wil Britse reizigers weren om Delta-variant' • Goederenoverslag sinds crisis niet zo laag

De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens daalde vorig jaar tot bijna 558 miljoen ton. Dat was 8 procent minder dan in 2019 en de grootste daling sinds de economische crisis van 2009. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door de coronacrisis nam de afvoer van met name droge en natte bulkgoederen af. Het ging dan bijvoorbeeld om ruwe olie en olieproducten zoals stookolie, gasolie en diesel. Daar was minder vraag naar doordat er door de pandemie minder werd gevlogen en er over het algemeen minder werd gereisd. Ook bijvoorbeeld kolen uit de Verenigde Staten en ertsen uit Brazilië werden minder aangevoerd. Vanwege de crisis was de staalproductie in Duitsland sterk teruggelopen.

Inmiddels is de overslag in de haven van Rotterdam wat aangetrokken, meldde het Havenbedrijf Rotterdam in april. In het eerste kwartaal van dit jaar zette al herstel in, bijvoorbeeld doordat er door de koude winter vraag was naar energie. Maar het bedrijf verwachtte begin dit jaar niet dat de handel dit jaar al zou terugkeren naar het niveau van voor de pandemie.

Bijna 98 procent van de containers in Nederland wordt gelost en geladen in de haven van Rotterdam.