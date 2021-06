Britse studie: vaccins mixen is effectief • Aangifte na hackpoging bij Testen voor Toegang

Voor de laatste keer voorlopig overleggen de burgemeesters die in het Veiligheidsberaad zitten over het coronabeleid. Ze zijn in Utrecht bijeengekomen, met de ministers Grapperhaus en De Jonge. Het gaat onder meer over de problemen die er dit weekend waren met Testen voor Toegang. Er waren meldingen dat jongeren met elkaars QR-code binnen wisten te komen. Door een controle van persoonsbewijzen moet dat worden tegengegaan, maar dat gebeurde niet overal.

Grapperhaus legde er vooraf de nadruk op dat organisatoren van evenementen en clubeigenaren verantwoordelijk zijn voor de controle. "Zeg me nu niet dat dit moeilijk is, we hebben hier maanden met elkaar over overlegd." Hij gaf aan dat burgemeesters clubs moeten sluiten als de controle niet goed verloopt.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam wil dat de controle wordt losgekoppeld van de organisator of clubeigenaar. Hij overweegt in de vergunningen te laten opnemen dat een derde partij de controles moet gaan uitvoeren. Burgemeester Depla van Breda heeft zorgen over de capaciteit om mensen te testen. In zijn gemeenten waren afgelopen weekend lange rijen.

Een oproep van demissionair minister de Jonge aan de burgemeesters om beter te handhaven is niet bij allemaal goed gevallen. Velen wijzen erop dat het primair aan de horeca-ondernemers en organisatoren van evenementen is om te controleren. "Ik handhaaf voor zover ik kan en zou tegen de minister willen zeggen: laat dat aan ons over", aldus burgemeester Van Zanen van Den Haag.