Aangifte na hackpoging bij Testen voor Toegang • 580 nieuwe besmettingen, gemiddelde blijft dalen

Winkelketen Dille en Kamille gaat het bedrag dat het bedrijf aan loonsteun heeft ontvangen terugbetalen, terwijl het er volgens de regels wel recht op had. Dat heeft directeur Hans Geels gezegd in het BNR-programma Zakendoen. "Nu het jaar voorbij is en alle cijfers zijn opgemaakt, kunnen we moreel niet in het reine komen met onszelf. Vorige week hebben we besloten om wat we aan NOW hebben ontvangen, terug te betalen."

Over het hele coronajaar 2020 groeide de omzet, vertelt Geels, maar omdat het bedrijf het in twee kwartalen minder goed deed dan het jaar daarvoor had het in die periode volgens de regels recht op steun. Volgens de gepubliceerde registers van het UWV heeft Dille en Kamille zo'n 600.000 euro aan loonsteun ontvangen.

Van de 25 grootste ontvangers van loonsteun heeft alleen Booking.com besloten om het geld vrijwillig terug te betalen, meldde de NOS vanochtend op basis van een rondgang. Bij Booking ging het om zo'n 65 miljoen euro. De andere grootontvangers zeggen het geld te hebben gebruikt om de salarissen door te betalen.