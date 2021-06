580 nieuwe besmettingen, gemiddelde blijft dalen • Twee miljoen vaccinatiebewijzen aangemaakt

Nederland maakt gebruik van een optie om volgend jaar bijna 6,5 miljoen Moderna-vaccins geleverd te krijgen. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Onderdeel van de deal is dat Moderna aan nieuwe virusvarianten aangepaste vaccins levert, als dat nodig is. Een vergelijkbare afspraak is gemaakt met Pfizer.

De Jonge schrijft dat mRNA-vaccins de basis moeten vormen van het vaccinbeleid in de komende jaren, vanwege de bewezen betrouwbaarheid. Ruim 90 procent van de vaccins die Nederland in 2022 en 2023 aankoopt zijn gebaseerd op die technologie.

In totaal heeft Nederland opties op 30 miljoen doses vaccin in die jaren. Daarmee kunnen 15 miljoen Nederlanders per jaar worden ingeënt, mocht het nodig zijn om opnieuw iedereen boven de twaalf jaar oud twee keer te prikken. De Jonge zegt daarmee gekozen te hebben voor zekerheid.

Er zijn verschillende scenario's voor de toekomstige vaccinatiecampagne. Deskundigen gaan ervan uit dat kwetsbaren op een zeker moment sowieso opnieuw gevaccineerd moeten worden, met één of twee herhaalprikken. Dat hangt onder meer af van hoe lang een vaccin werkzaam blijft en of er varianten rondwaren waar vaccins minder goed tegen werken.

Dit jaar ontvangt Nederland nog 12 miljoen doses van Moderna. Die kunnen niet allemaal in Nederland gebruikt worden, vanwege de houdbaarheid. 3 miljoen doses zullen bovenop de levering van 6,5 miljoen doses volgend jaar in Nederland ingezet kunnen worden, de rest wordt gedoneerd.