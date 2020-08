Voetbalpodcast #106: 'Ze gaan Veltman heel erg missen bij Ajax'

In de NOS Voetbalpodcast van vandaag praat presentator Arno Vermeulen met commentatoren Andy Houtkamp, Jeroen Stekelenburg en Frank Snoeks over de oefenwedstrijden van de eredvisieclubs, het strafrechtelijk onderzoek naar FIFA-baas Gianni Infantino en over Ajax' start van de voorbereiding.

Aangezien het voetbal meer dan vijf maanden lang heeft stilgezeten en er deze week eindelijk weer gevoetbald werd, bespreken de commentaren de oefenwedstrijden van de teams en het gemis van Arjen Robben bij FC Groningen. "Nu zijn het ook confrontaties tussen eredivisieteams, normaal oefen je tegen een lokale amateurclub. Reden om er wat mee te doen", aldus Vermeulen.

Veltman

Maar met alleen de oefenwedstrijden kan je de podcast niet vullen en dus is de voorbereiding van Ajax op het nieuwe eredivisie onderwerp van gesprek. Te beginnen met de transfer van Joël Veltman naar Brighton & Hove Albion. Een verlies of is het volkomen logisch?

Stekelenburg: "Allebei. Hij was misschien meer de lieveling van de trainers dan van het publiek, maar er was altijd wel een reden om hem op te stellen." Waarop Snoeks concludeert: "Gaan ze Veltman missen in de selectie? Ja, die gaan ze heel erg missen."

Maar kan Ajax-trainer Erik ten Hag met een gerust hart aan het seizoen beginnen? De commentatoren zijn het daar allemaal over eens. "Nee, dat kan hij niet."