Hitte in Canada en deel VS, 'koelcentra' geopend voor inwoners

Een extreme hittegolf teistert sinds enkele dagen het zuidwesten en midden van Canada en het westen van de Verenigde Staten. Meerdere warmterecords zijn gesneuveld en op sommige plaatsen zijn speciale centra ingericht waar bewoners naartoe kunnen om af te koelen. In de regio's wordt het normaal gesproken 's zomers niet zo warm.

In de Canadese provincie British Columbia zijn afgelopen weekend meer dan veertig records gebroken, waaronder in het skigebied Whistler. De Canadese weer- en milieuorganisatie heeft hittewaarschuwingen afgegeven voor British Columbia, Alberta en delen van Saskatchewan, Yukon en de Northwest Territories.

De overheidsorganisatie waarschuwt voor een piek van 40 graden later in de week. Dat is zo'n 10 tot 15 graden boven de gebruikelijke temperatuur in deze tijd van het jaar. De hoogste temperatuur in Canada ooit werd in 1937 gemeten in de staat Saskatchewan; het werd toen 45 graden. Dat record zou later deze week weleens kunnen sneuvelen.