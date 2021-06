België naar kwartfinales EK na zege op Europees kampioen Portugal

België speelt vrijdag om 21.00 uur in de kwartfinales tegen Italië.

België heeft zich ten koste van Portugal geplaatst voor de kwartfinales van het EK. In Sevilla wonnen de Belgen met 1-0 van de regerend Europees kampioen, dankzij een doelpunt van Thorgan Hazard.

De verwachtingen waren hooggespannen vanwege alle sterren op het veld, maar in de eerste helft viel er in het warme Sevilla weinig te genieten. Vooral de Belgen wisten aanvankelijk weinig gevaar te stichten.

De eerste kans was na zes minuten voor de Portugezen, waar Diogo Jota op aangeven van Renato Sanches in vrije positie een afzwaaier produceerde. Na een klein half uur liet Cristiano Ronaldo zich voor het eerst zien met een vlammende vrije trap, waar keeper Thibaut Courtois de nodige moeite mee had.

De Rode Duivels hielden zich tot dan toe koest. Pas in de 37ste minuut was er iets van reuring in het Portugese strafschopgebied: een verrassend schot met de buitenkant rechts van Thomas Meunier zeilde anderhalve meter naast.

Hazard verrast Patrício

De eerste helft leek af te stevenen op een brilstand, maar drie minuten voor rust was er ineens een geweldige uithaal van Thorgan Hazard. Keeper Rui Patrício werd verrast en de Belgen konden met een voorsprong de kleedkamer opzoeken.