Hamilton maakt buiging voor Verstappen in Spielberg: 'Onmogelijk bij te houden'

De cijfers van Red Bull Racing en Verstappen zijn haast 'Mercediaans'. In ieder geval vele malen stabieler dan in de afgelopen jaren. De laatste vier grand prixs werden gewonnen door Verstappen (drie keer) of zijn teamgenoot Sergio Pérez (één zege). De Limburger stond bij zeven van de acht races op het podium. Alleen in Azerbeidzjan kostte een klapband hem een haast zekere overwinning.

"Het was onmogelijk om ze bij te houden", constateerde Hamilton haast moedeloos over Verstappen en diens team. "Ze waren veel te snel voor ons. We hebben alles gegeven, maar de laatste weken heeft Red Bull echt stappen gezet. Ik weet niet precies hoe, maar ze doen het heel goed."

Zo dominant als Lewis Hamilton afgelopen jaren was, zo heerste Max Verstappen zondagmiddag in Spielberg in de Oostenrijkse Alpen. En al reed Hamilton vrijwel de gehele race op de tweede plaats achter de Nederlander, een reële kans op de zege had hij eigenlijk geen moment.

Intussen gaat bij veel teams de blik ook op 2022, als het reglement van de Formule 1 ingrijpend verandert. Wie nu geen energie in de auto van volgend jaar steekt, heeft na dit seizoen een probleem. Maar de titelstrijd van dit seizoen opgeven is toch ook geen optie voor Red Bull en Mercedes.

"Er zijn nog veel races te gaan, ik leg me nog nergens bij neer", zegt Hamilton. "We kunnen ons nog verbeteren, als we ons hoofd erbij houden. Maar als we ons niet verbeteren, is dit wat het is."

Verstappen weet dat hij gezien de prestaties van de laatste weken geen enkele reden tot klagen heeft. "We verbeteren ons elke wedstrijd, dat is belangrijk. Ik heb vertrouwen in het team, zowel voor dit seizoen als volgend jaar."