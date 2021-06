'De wissel van Malen mag je wel onder de noemer 'Advocaatje' plaatsen'

NOS-analisten: 'Wissel van Malen mag je gerust een 'Advocaatje' noemen' - NOS

De teleurstelling droop er ook bij de analisten in de NOS-studio vanaf na de uitschakeling van het Nederlands voetbalelftal op het Europees kampioenschap. Tsjechië was met 2-0 te sterk gebleken. Een uitslag tot stand kwam nadat verdediger Matthijs de Ligt vanwege een handsbal met een rode kaart naar de kleedkamer was gestuurd. "Ik vraag mij echt af", dacht Rafael van der Vaart hardop. "Dan ben je bondscoach en krijg je een rode kaart tegen. Heel vervelend. Maar dan breng je Promes, die ik bij Ajax misschien vier goede wedstrijden heb zien spelen, en haal je je gevaarlijkste man eraf. Zit er dan helemaal niemand op de bank die dan zegt: zullen we dat wel doen, zullen we niet gewoon Memphis op links zetten en Malen in het centrum?" 'Advocaatje' "Dit mag je wel plaatsen onder de noemer 'Advocaatje'", reageerde Pierre van Hooijdonk meteen, verwijzend naar bondscoach Dick Advocaat die tijdens het EK van 2004 tegen - toevalligerwijs ook - Tsjechië de sterk spelende Arjen Robben naar de kant haalde, waarna Oranje het duel uit handen glipte. Frank de Boer deed nu in de ogen van de oud-spits hetzelfde door Donyell Malen naar de kant te halen. "Hij haalt de gevaarlijkste aanvaller met snelheid eraf. Als je met tien man komt te spelen, dan moet je kunnen counteren. En dan heb je die snelheid nodig."

Dick Advocaat wisselt Arjen Robben in 2004, linksonder kijkt Pierre van Hooijdonk toe - ProShots

Een statuswissel, noemde Van Hooijdonk het. "Als je er dan toch een aanvaller af wilt halen, dan had Memphis eraf moeten halen. Die was heel slecht. Bovendien heeft die ook niet de diepgang..." Bondscoach Frank de Boer kon zijn keuze na afloop makkelijk verklaren: "Wij weten dat Donyell een fantastische speler is en dat de koek na zestig à zeventig minuten wel op is. Mijn plan was in eerste instantie om Wout Weghorst in te brengen", zei hij na afloop. Het duo in de studio vond het maar een merkwaardige uitleg. Het was ze verder opgevallen dat de zogenaamde sterkhouders het ernstig hadden laten afweten. "Je drie beste spelers, die de anderen regelmatig naar een hoger niveau brengen, waren er alle drie niet. Frenkie was niet in goede doen en Depay en Wijnaldum waren niks."

Memphis Depay in duel met de Tsjech Ondrej Celustka - AFP