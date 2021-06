De Boer gaat komende weken rustig nadenken over eigen toekomst als bondscoach

Na het wisselen van de dreigende Donyell Malen werd er zelfs een vergelijking gemaakt met de beruchte wissel van Dick Advocaat, die in 2004 ook in een wedstrijd tegen de Tsjechen uitblinker Arjen Robben wisselde voor Paul Bosvelt. En daarna verloor.

Dat ging De Boer wel erg ver. "Wij weten dat Donyell een fantastische speler is en dat de koek na zestig à zeventig minuten wel op is", verklaarde hij zijn keuze. "Mijn plan was in eerste instantie om Wout Weghorst in te brengen."

Dat plan kon echter de prullenbak in. Malen miste een grote kans en kort daarna kreeg Matthijs de Ligt rood.

"Zulke wedstrijden tegen zulke tegenstanders, dan gaat het om één of twee momenten. Die heeft Donyell gekregen", meende De Boer. De coach vond dat Denzel Dumfries voor rust een betere voorzet op zijn PSV-collega had moeten afleveren, waarmee een grote kans verloren ging.

"Ik denk dat wij de dominerende partij waren. Alleen de laatste pass was dan net niet goed", was zijn algemene indruk. En dat resulteerde in geen enkel schot op doel. "Ja, oké..."