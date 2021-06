De Ligt schuldbewust na rode kaart: 'Je verliest door een actie van mij'

Schuldbewuste De Ligt over rode kaart: 'Dit mag mij niet overkomen' - NOS

Matthijs de Ligt werd met zijn rode kaart voor een opzettelijke handsbal de schlemiel van Oranje, dat daarna de wedstrijd tegen Tsjechië door zijn vingers zag glippen. De verdediger neemt na afloop de volledige verantwoordelijkheid voor de uitschakeling.

"Je verliest de wedstrijd door een actie van mij...", is De Ligt stellig. "Je hebt de wedstrijd onder controle."

De Ligt werd uit het veld gestuurd nadat hij in zijn val een bal met zijn hand had weggeslagen, om daarmee het gevaar uit een Tsjechische aanval te halen. In eerste instantie leek hij na dat slimmigheidje weg te komen met geel, maar de VAR riep de scheidsrechter naar de kant om toch de beelden nog eens te komen bekijken.

"Weet je wat het is? Uiteindelijk verandert het de wedstrijd", blijft De Ligt bij zijn standpunt. "Dat mag me niet overkomen."