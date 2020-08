Kritiek op standbeeld Belgische heilige in VS valt verkeerd

Een schilderij van pater Damiaan in de Basiliek van Koekelberg - ANP

Hoort het standbeeld van de Belgische heilige pater Damiaan wel in het Capitool thuis? Het Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez plaatste daar vraagtekens bij. Dat schiet sommige Belgen in het verkeerde keelgat: "Pater Damiaan was geen blanke onderdrukker". In het Capitool in Washington staan honderden standbeelden en hangen schilderijen die herinneren aan personen en taferelen uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. Het viel de Democratische politica Alexandria Ocasio-Cortez op dat er bijna uitsluitend witte mannen afgebeeld zijn. In een video op haar Instagramstory laat ze zien dat het standbeeld voor de staat Hawaii niet bijvoorbeeld de roemruchte koningin Liliuokalani is, maar de Belgische pater Damiaan. "Zelfs als het gaat om de gekoloniseerde gebieden, kiezen we ervoor om de verhalen van de kolonisten te vertellen", staat in het bijschrift van de video van 'AOC', zoals ze wel wordt genoemd.

Pater Damiaan werkte eind negentiende eeuw als missionaris op Hawaii en zette zich daar in voor leprapatiënten op het eiland Molokai. Zijn komst was een keerpunt, want de levensomstandigheden van de patiënten verbeterden sterk. In 1884 liep hij zelf lepra op en een paar jaar later stierf hij op het eiland. In 2009 werd pater Damiaan heilig verklaard door paus Benedictus XVI. Hij is de beschermheilige voor lepra- en aidspatiënten.