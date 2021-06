Aanvoerder Wijnaldum na uitschakeling op EK: 'Was een offday...'

Terneergeslagen Wijnaldum na uitschakeling: 'Dit was een offday' - NOS

Een terneergeslagen Georginio Wijnaldum speekt van een "offday" bij het Nederlands elftal na de uitschakeling op het EK tegen Tsjechië. De captain van Oranje vond dat de rode kaart van Matthijs de Ligt de verhoudingen in de wedstrijd compleet veranderde. "Toen werd het moeilijk om druk te zetten en na de eerste tegengoal hadden we moeite om de bal in de ploeg te houden." "Er gaat nu van alles door mij heen. In de tweede helft hadden we een goede kans, die we niet maakte", doelde Wijnaldum op de grote kans voor Donyell Malen. De nieuwbakken voetballer van Paris Saint-Germain had het gevoel dat Oranje aan iets moois aan het bouwen was. "Het voelt heel gek. Ik had het gevoel dat we in het toernooi aan het groeien waren. Er was vooraf kritiek, maar dat was omgeslagen."

Frustraties bij Georginio Wijnaldum tijdens Nederland-Tsjechië in Boedapest - Pro Shots

Frenkie de Jong vond dat Oranje vooral zwaar en loom voor de dag kwam. "We kwamen niet los", zei de middenvelder. "Het is niet dat we niet wilden, want voor sommige spelers was dit misschien wel de grootste wedstrijd uit hun loopbaan." De Jong wil De Ligt niet aanwijzen als zondebok. "Het is niet alleen de schuld van Matthijs. Voor rust speelden we ook al onder ons niveau", vond De Jong. "Uiteindelijk is dit een slecht toernooi. Als je in de achtste finales eruit gaat, is het nooit goed."

De Jong zoekt naar antwoorden: 'Weet het niet, soms heb je van die dagen' - NOS