Tiental Oranje uitgeschakeld in achtste finales EK door Tsjechië

Het Nederlands elftal is bij het Europees kampioenschap blijven steken in de achtste finales. Tsjechië was in Boedapest met 2-0 te sterk voor Oranje, dat vanaf de 55ste minuut met tien man speelde na een rode kaart voor Matthijs de Ligt.

Oranje begon stormachtig in de met 55.000 toeschouwers uitverkochte en derhalve sfeervolle Puskás Aréna. Al binnen een minuut was er een eerste kans, toen Denzel Dumfries vogelvrij opdook bij de tweede paal. De voorzet van Donyell Malen, die de voorkeur had gekregen boven Wout Weghorst, was echter iets te scherp. Ook De Ligt, die vanuit kansrijke positie voorlangs kopte, en opnieuw Malen en Dumfries doken in het eerste kwartier dreigend op voor het Tsjechische doel. Geen snelle voorsprong De gehoopte snelle voorsprong kwam er niet tegen de Tsjechen, die zelf in de 22ste minuut hun eerste kans noteerden: op aangeven van Petr Sevcik kopte aanvoerder Tomás Soucek, gehinderd door Marten de Roon, voorlangs. Na een drinkpauze vanwege de hitte, halverwege de eerste helft, ging het tempo omlaag en kwam Tsjechië beter in de wedstrijd. De gevreesde Patrik Schick kreeg een eerste schietkans, waar keeper Maarten Stekelenburg geen moeite mee had.

Antonin Barak baalt van zijn gemiste kans, Matthijs de Ligt toont zijn frustratie - Reuters

Veel gevaarlijker was het in de 38ste minuut, toen Antonin Barák van dichtbij de kans had om binnen te schieten maar De Ligt met een cruciale ingreep redding bracht. Pas in de blessuretijd was het weggezakte Oranje nog een keer gevaarlijk: Memphis Depay draaide mooi weg en vond Van Aanholt vrij voor de goal, maar de inzet van de linksback ging voorlangs. Oranje met tien man na rood De Ligt De tweede helft begon als een wervelstorm. In de 52ste minuut stormde Malen helemaal alleen op het Tsjechische doel af, maar keeper Tomás Vaclík wist de bal van zijn voet te plukken. En ook Depay kwam in de rebound niet tot scoren. In plaats van op een voorsprong te komen, stond Nederland drie minuten later ineens met tien man. De Ligt kreeg, na ingrijpen van de VAR, een rode kaart wegens opzettelijk hands: de verdediger kwam in duel met de doorgebroken Schick ten val en raakte de bal met de hand.

De Ligt maakt hands en krijgt rood, Oranje verder met tien man - NOS

Bondscoach Frank de Boer greep in door Malen te vervangen door Quincy Promes. Met een man meer voerden de Tsjechen de druk op. Dumfries bracht nog knap redding op een inzet van Pavel Kaderábek, maar in de 68ste minuut was het alsnog raak. Tsjechische goals Tomás Holes kopte Tsjechië op voorsprong, na een vrije trap die werd doorgekopt door Tomás Kalas. De Nederlandse defensie en keeper Stekelenburg zagen er daarbij niet best uit. Met Weghorst voor De Roon ging Oranje in het laatste kwartier op zoek naar de gelijkmaker. Maar daardoor ontstond er achterin juist weer ruimte voor de Tsjechen, die daar in de 81ste dankbaar gebruik van maakte: na een snelle uitbraak schoot Schick de 2-0 langs Stekelenburg.