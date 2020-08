Tientallen muziek- en theatergezelschappen grijpen naast subsidie

78 producenten en 58 festivals krijgen van 2021 tot 2024 een subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Met name veel producenten vallen buiten de boot.

Het fonds honoreerde net geen 40 procent van de 202 subsidieaanvragen. Zo krijgt zangeres Wende Snijders de komende vier jaar geen subsidie, net als het Amsterdamse muziektheatergezelschap Orkater, waarvan de aanvraag in 2016 ook al niet werd goedgekeurd.

Het betekent voor veel makers uit bijvoorbeeld de pop- en jazzmuziek een extra tegenvaller, omdat ze door de coronacrisis de afgelopen maanden al veel inkomsten zijn misgelopen.

Festivals

Festivals als Noorderzon in Groningen en de Internationale Operadagen in Rotterdam kregen de afgelopen vier jaar tonnen subsidie, maar die droogt nu op.

Een festival als Le Guess Who? in Utrecht ontvangt voor de komende jaren wél een subsidie van 325.000 euro, net als onder meer Eurosonic Noorderslag (325.000 euro) en het Holland Dance Festival (350.000 euro). Ook festivals als Roadburn en FestiValderAa krijgen voor het eerst een financiële bijdrage.

De aanvragen zijn beoordeeld op 2 maart van dit jaar, dus vlak voor de coronacrisis in Nederland uitbrak. Het Fonds Podiumkunsten benadrukt dat daardoor de situatie veranderd is: "Wij gaan daarom met alle gehonoreerde aanvragers kijken of en hoe de effecten van covid-19 de ingediende plannen beïnvloeden en welke aanpassingen nodig zijn", zegt directeur-bestuurder Henriëtte Post.

Cultureel divers

Het Fonds Podiumkunsten zegt ook maatregelen te hebben genomen naar aanleiding van de recente anti-racismeprotesten. Zo neemt er in de commissies die de aanvragen beoordelen voortaan altijd meer dan één persoon plaats met een andere culturele achtergrond.