Twee vrouwenrechtenactivisten vrijgelaten in Saudi-Arabië

In Saudi-Arabië zijn twee vrouwen vrijgelaten die opkwamen voor meer rechten voor vrouwen in het land. Volgens mensenrechtenorganisaties gaat het om Samar Badawi en Nassima al-Sada. Ze werden in juli 2018 opgepakt en veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk.

De vrouwen hadden kritiek geuit op de Saudische wetten die vrouwen verboden zelf een paspoort aan te vragen en te reizen. Ook kwamen ze op voor het recht van vrouwen om zelf een auto te mogen besturen. Opvallend was dat ze precies gearresteerd werden op het moment dat het rijverbod voor vrouwen werd opgeheven.

Vijf jaar niet naar buitenland reizen

Ook het reisverbod is inmiddels opgeheven, maar dat geldt niet voor de vrijgelaten gevangenen. Als onderdeel van hun voorwaardelijke vrijlating mogen ze vijf jaar lang niet naar het buitenland reizen. Ook hebben ze volgens de mensenrechtenorganisaties waarschijnlijk een verbod gekregen om in de media of op sociale media te praten over hun zaak.

Een andere prominente activist, Loujain al-Hathloul, was in februari al vrijgelaten. Van een vierde opgepakte vrouw, Maya'a al-Zahrani is niet bekend of ze ook is vrijgelaten uit de gevangenis. Enkele Saudische mannen die de vrouwen steunden in hun strijd voor meer rechten, zitten nog wel vast.