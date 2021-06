Fenomenale Van der Poel doet wat opa Poulidor nooit lukte: geel in de Tour

Op de streep eerde hij met een handgebaar zijn overleden opa Raymond Poulidor, die in zijn roemrijke loopbaan nooit het geel droeg. Adrie van der Poel, Mathieus vader deed dat wel, waarmee zij de eerste vader en zoon zijn met het geel om de schouders in de Tour.

Julian Alaphilippe werd vlak voor Bauke Mollema vijfde op acht seconden en moet zijn gele trui afstaan aan Van der Poel. De voorsprong van Van der Poel op de Franse wereldkampioen in het algemeen klassement is nu acht seconden.

Zaterdag kwam Van der Poel in de openingsrit nog duidelijk tekort tegen Julian Alaphilippe en dus moest hij een truc uithalen om zijn droom te doen uitkomen. Zijn plan ontvouwde zich al in de eerste passage van de Mûr-de-Bretagne, waar hij een splijtende demarrage plaatste en op de top acht bonificatieseconden pakte.

Liefst drie pogingen deed hij in de openingsfase om de vlucht van de dag op touw te zetten, maar toen die kopgroep uiteindelijk ontstond zat Schelling er niet bij. Anthony Perez, gisteren al zijn grote concurrent om de bergpunten wel en dus moest Schelling in zijn eentje het gat zien te dichten. Dat lukte.

Met die marge op zak werd duidelijk dat de twee koplopers waarschijnlijk met voorsprong het stadje Mûr-de-Bretagne zouden bereiken waar nog een bergje van vierde en twee passages van de derde categorie wachtten. En dat zou betekenen dat niet Schelling of Perez, maar Theuns de nieuwe leider in het bergklassement zou worden.

Het peloton, waar in de eerste uren vooral nagepraat werd over de valpartijen van zaterdag, schakelde toch op en met gemiddelden boven de 60 kilometer per uur verdween de voorsprong van de twee koplopers als sneeuw voor de zon.

Op de eerste passage van de Mûr-de-Bretagne zagen we een vlammende aanval van de weer in het originele blauwe tenue gestoken Mathieu van der Poel. Echt weg raakte hij niet, maar hij pakte wel acht bonificatieseconden op de top voor de sprintende Tadej Pogacar (vijf seconden) en Primoz Roglic (twee seconden).

Zo reed een uitgedund peloton onder aanvoering van Dylan van Baarle en de vrijwel voltallige Ineos-ploeg in een ziedend tempo naar de voet van de Mûr-de-Bretagne voor de tweede en beslissende passage.

Ineos hield het tempo hoog in de beklimming, maar de eerste aanval kwam van Van der Poels ploegmaat Xandro Meurisse en Pogacars adjudant Davide Formolo. Zij kwamen echter niet ver.

Daarna reageerde Mathieu van der Poel alert op aanvallen van Nairo Quintana en Sonny Colbrelli, om vervolgens zelf verschroeiend weg te rijden. Op de streep hield hij zes seconden over op Tadej Pogacar, Primoz Roglic en de opnieuw opvallend sterke Wilco Kelderman.

Met de tien bonificatieseconden, die hij daarbij verdiende, was de gele trui een feit. En ook is hij met vier punten de nieuwe leider in het bergklassement, al mag Schelling maandag nog in de bolletjestrui van start.