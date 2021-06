De uitzending van 27 juni

Hoe effectief zijn de protesten tegen Hongarije eigenlijk?

Zowel vanuit burgers als vanuit Europese regeringsleiders is veel verzet tegen de Hongaarse anti-homowet. Maar is dat verzet wel effectief? Of speelt het Viktor Orban juist in de kaart? Nieuwsuur bespreekt het met Mark Beentjes, een Nederlander die in Hongarije woont en zelf homo is, en met de Hongaarse oud-politica Zsuzsanna Szelényi.