Verstappen wint ook in Oostenrijk en deelt opnieuw tik uit aan Hamilton

Max Verstappen - Reuters

Max Verstappen heeft in de strijd om de wereldtitel opnieuw een ferme tik uitgedeeld aan Lewis Hamilton. Verstappen pakte een week na zijn overwinning in Frankrijk ook de zege in het Oostenrijkse Spielberg in de Grand Prix van Stiermarken. Niet eerder wist Verstappen in zijn carrière twee grand prixs achter elkaar te winnen. Aan de dominantie van Hamilton, sinds 2014 oppermachtig in de Formule 1, lijkt juist een einde te komen dit seizoen. De Brit heeft nu vier races op rij niet gewonnen. Dat gebeurde, gedurende één seizoen, vijf jaar geleden voor het laatst. De voorsprong van Verstappen op Hamilton in de WK-stand is opgelopen tot 18 punten.

Zaterdagmiddag veroverde Verstappen voor de zesde keer in zijn loopbaan poleposition. De Red Bull Racing-coureur hield Hamilton, gestart van de tweede plek, probleemloos achter zich in de eerste bochtencombinatie. Direct gooide Verstappen de deur dicht, Hamilton zag geen mogelijkheid een aanval te plaatsen. Kop en schouders Al het hele seizoen steken Verstappen en Hamilton met kop en schouders boven de rest van het veld uit. In de Oostenrijkse Alpen was het niet anders. Binnen enkele ronden hadden beiden een groot gat geslagen op de nummers drie en vier in de wedstrijd, hun teamgenoten Sergio Pérez en Valtteri Bottas.

Verstappen in Spielberg, voor Hamilton en Norris - Reuters

In de 29ste van 71 ronden maakte Hamilton zijn pitstop. Op dat moment reed hij een seconde of vijf achter de Nederlander. Zijn team liet Verstappen een ronde later ook naar binnen komen voor nieuwe banden. Het leverde een razendsnelle pitstop van 2,0 seconde op, twee tienden sneller dan die van Hamilton. Bottas stond op zijn beurt aanzienlijk minder lang stil in de pitstraat dan Pérez (2,6 om 4,8 seconden), waarmee Bottas de derde plek wist over te nemen. Hamilton eerst strijdbaar, maar geeft zich gewonnen Halverwege de wedstrijd vroeg Hamilton zijn teamleiding of hij zijn banden zou moeten sparen. "Nee, ga er vol voor", was het antwoord vanuit Mercedes. Desondanks kreeg de Brit Verstappen niet aan het wankelen. De voorsprong van de leider in de wedstrijd nam juist alleen maar toe.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas - Reuters