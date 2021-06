KNVB: UEFA verbiedt regenboogvlag in stadion en Oranje-fanzone in Boedapest

De UEFA heeft de regenboogvlag die sommige Oranjesupporters in Boedapest bij zich dragen verboden in het stadion en in de fanzone in de Hongaarse hoofdstad, meldt de KNVB.

"In de fanzone en in het stadion gelden de regels van de UEFA, dus die mag dat bepalen", zegt KNVB-woordvoerder Daan Schippers vanuit Boedapest. "Maar dat wil dus niet zeggen dat de KNVB dit besluit steunt. Wij zijn pro-regenboogvlag en zijn daarom de OneLove-campagne gestart."

Volgens Schippers worden fans bij de ingang van de fanzone gevraagd hun regenboogvlag in een kluisje op te bergen. "Maar ik heb wel een aantal mensen gezien die in een compleet regenboogpak hier in de fanzone rondlopen."

Vanavond draagt Georginio Wijnaldum in de wedstrijd tegen Tsjechië een speciale OneLove-aanvoerdersband. "Daar zijn wij trots op", zegt Schippers. "Ook alle KNVB-bestuurders dragen vandaag een speldje van de OneLove-campagne."

Antihomowet Hongarije

De supporters van het Nederlands elftal hebben regenboogvlaggen mee naar Boedapest genomen uit protest tegen een onlangs door Hongarije ingevoerde antihomowet.

Eerder verbood de UEFA ook het stadsbestuur van München om de Allianz Arena te verlichten in de kleuren van de regenboog tijdens de wedstrijd Duitsland-Hongarije. Op dat besluit van de Europese voetbalbond kwam veel kritiek. Een aantal Duitse bedrijven besloot toen om de regenboogkleuren in het eigen logo te tonen. Ook draagt de Duitse doelman Manuel Neuer sindsdien een aanvoerdersband met de kleuren van de regenboog.

In de UEFA-regels staat onder meer dat racistische, seksistische, religieuze en politieke uitingen in het stadion strikt verboden zijn. Sommige fans vragen zich af waarom UEFA zelf nog regenboogkleuren in zijn logo op Twitter toont.