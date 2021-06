Sprinter Martina verovert voor ogen van zijn moeder laatste titel op 200 meter

Ze zag hem voor het laatst bij de Olympische Spelen in 2008 in Peking 'live' lopen. Zondag was de moeder van Churandy Martina voor het eerst sinds jaren weer bij. In Breda waar de nationale buitentitels werden verdeeld. Ze zag de bijna 37-jarige sprinter bij zijn laatste NK de titel op de 200 meter winnen in 20,76 seconden. "Dit is heel speciaal voor mij", zei de kampioen met een enorme glimlach.

Martina maakt zich op voor zijn vijfde Olympische Spelen, waarvoor hij niet in slaagde een individueel startbewijs af te dwingen. Dinsdagavond sluit de kwalificatietermijn. Met 20,76 bleef hij ruim boven de olympische limiet van 20,24 seconden. De 100 meter had Martina dit seizoen al uit zijn hoofd gezet.

Wereldranking

"Natuurlijk speelde die olympische limiet vandaag mee. Ik heb niet voldaan aan de vereiste tijd, maar misschien kom ik er nog bij via de wereldranking." Voor atleten die de limiet niet halen, is er nog een andere weg naar een startbewijs. De top-42 van de wereldranking kan ook starten in Tokio.

Martina stond voor de NK nog buiten die selecte groep, maar wellicht bieden de 100 punten die een nationale titel voor de wereldranking opleveren nog een uitweg. Komende week komt daar meer duidelijkheid over als de laatste uitslagen van wedstrijden over de hele wereld zijn verwerkt.