Kogelstootster Schilder imponeert op NK, Samuel snel op 200 meter

Schilder plaatste zich eerder dit jaar bij de Europese indoorkampioenschappen voor de Olympische Spelen in Tokio met een afstand van 18,69 meter, maar het buitenseizoen verliep tot dusverre moeizaam. "Het lichaam doet niet wat ik wil. Er is even iets mis", plaatste ze op social media. "Ik wil weer de oude Jessica worden", was haar hartenkreet.

Ze had zich al geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio, maar de afgelopen weken wilde het niet vlotten bij kogelstootster Jessica Schilder. Tot haar laatste poging zondag bij de Nederlandse kampioenschappen in Breda.

Zondag kwam de oude Jessica in haar zesde poging weer aan de oppervlakte. De explosieve stoot werd met gejuich ontvangen. Geëmotioneerd nam ze de felicitaties in ontvangst.

Alleen nationaal recordhoudster Corrie de Bruin (18,87) en Lieja Tunks-Koeman (18,82) staan nog voor haar op de nationale ranglijst allertijden. "Het is een heftige periode geweest. Ik moet er nu voor zorgen dat ik deze afstanden niet meer in mijn laatste poging haal", zei ze grinnikend. De grens van 19 meter lonkt voor haar. "Daar wil ik me nu nog niet mee bezighouden. Er zijn er meer die me dat voorhouden."

Discuskoningin

Schilder versloeg Jorinde van Klinken, die zaterdag al de discustitel in Breda had opgehaald. Van Klinken had haar zinnen gezet op de olympische limiet van 18,50 meter, maar bleef steken op 17,84 meter.

"Ik weet dat ik veel verder kan stoten, maar het komt er het hele seizoen al niet uit. Wat met de discus wel lukt, lukt me nog niet met de kogel", zei de atlete die in Amerika studeert en verrassend dit seizoen de wereldranglijst met de discus aanvoert met 70,22 meter.

Samuel sneller dan Klaver op 200 meter

Jamile Samuel loste Lieke Klaver af als kampioene op de 200 meter. Samuel, die pas haar tweede wedstrijd in het buitenseizoen liep, versloeg de titelverdedigster met een tijd van 22,93. Klaver finishte als tweede in 23,04. Beide sprintsters zien we in juli terug op de Olympische Spelen. Ook Femke Bol, Nederlands beste op de 400 meter en de 400 meter horden, liep op de 200 meter in Breda. Ze eindigde als vierde.

"Ik ben heel blij dat ik hier onder de 23 seconden loop. Dit geeft zelfvertrouwen richting Tokio, zeker omdat ik laat aan het buitenseizoen ben begonnen", aldus de nieuwe titelhoudster, die een belangrijke schakel is in de Nederlandse ploeg op de 4x100 meter. Samuel won eerder dit jaar brons op de 60 meter bij de Europese indoorkampioenschappen. In Breda tekende ze voor haar vijfde nationale titel op de 200 meter in de buitenlucht.

Lieke Klaver was blij met het zilver, maar niet met haar tijd. "Die is heel slecht", zei de atlete, die zich richt op de olympische 400 meter en de olympische ploeg op de 4x400 meter.