Herlings loopt na eerste manche in op klassementsleider Gajser

Jeffrey Herlings is bij de Grand Prix van Groot-Brittannië na de eerste manche in de MXGP iets ingelopen op Tim Gajser, de Sloveense leider in de WK-stand. De Brabander kwam op zijn KTM als derde over de finish en hield de wereldkampioen één plek achter zich.

De eerste race op het circuit van Winchester werd gewonnen door routinier Antonio Cairoli. De 35-jarige Italiaan vertrok van poleposition, maar werd bij de start afgetroefd door de vijftien jaar jongere Jorge Prado. Herlings had de tweede kwalificatietijd neergezet, maar ook hij leverde meteen wat terrein in en vond zich aanvankelijk terug op de vijfde plaats.

Niet veel later was op het opdrogende zandcircuit de orde hersteld. Cairoli heroverde de koppositie en werd gevolgd voor Prado, Herlings en Gajser. In die volgorde passeerde het viertal na een dik halfuur ook de finish. Glenn Coldenhoff kwam als nummer vijf over de streep.

Later vanmiddag, om 17.10 uur, volgt de tweede manche. Ook die race is te zien via de livestream op nos.nl en in de NOS-app.