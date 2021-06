MotoGP: Quartararo steviger aan kop, ereburger Rossi crasht in mogelijk laatste TT

Fabio Quartararo heeft bij de negentigste TT van Assen gezegevierd in de MotoGP en zo zijn leidende positie in de WK-stand in de koningsklasse versterkt. De 22-jarige Fransman nam in de zesde ronde de leiding en reed geleidelijk weg van de rest van het veld.

De marge slonk in de slotfase, maar 'El Diabolo' hield stand en boekte zijn vierde zege van het seizoen. Eerder won Quartararo in Qatar, Portugal en Italië.

De Spanjaard Maverick Vinales (Yamaha) werd tweede, voor zijn landgenoot Joan Mir (Suzuki). Voor publiekslieveling Valentino Rossi (42) kwam door een val een einde aan zijn waarschijnlijk laatste race in Assen. Rossi ging in de Ruskenhoek onderuit en zag zijn Yamaha kapot stuiteren in de grindbak.

De negenvoudig wereldkampioen is immens populair in Assen. Hij won in zijn carrière tien keer de TT.

De Italiaan werd voorafgaand aan de TT zelfs benoemd tot ereburger van de Drentse hoofdstad. Rossi hield op zijn beurt ook van de TT; hij sprak vaak zijn waardering uit voor het snelle circuit en genoot van de vele Nederlandse fans die elk jaar de tribunes bevolkten en de nummer 46 vereerden.

Bendsneyder betraft

In de Moto2-klasse begon de Nederlander Bo Bendsneyder als dertiende op het circuit in eigen land. De motorcoureur zei vooraf te streven naar een toptiennotering, maar vertrok bij de start nog voordat de lichten uitwaren en werd bestraft met twee 'long laps'.

Bekijk hieronder de reactie van Bo Bendsneyder: