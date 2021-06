Tweede grandprixoverwinning Verstappen op rij • Mercedes op grote achterstand

Lewis Hamilton wordt tweede en grijpt ook de snelste raceronde. Hij verliest daardoor 6 in plaats van 7 punten ten opzichte van Verstappen.

Bottas finisht als derde, ondanks de druk van Sergio Pérez, die de nummer vier wordt.

"De auto was vandaag "one fire". Een nieuwe overwinning op onze thuisrace, prachtig", aldus Verstappen in een eerste reactie.