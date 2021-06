Urgenda opnieuw naar rechter in klimaatzaak, nu om dwangsom te eisen van Staat

Een precies bedrag voor de dwangsom noemt Minnesma niet. "Het is normaal gesproken groot genoeg om iemand te dwingen om een vonnis uit te voeren." Volgens de klimaatactiviste zeggen deskundigen dat het in dit geval gaat om een bedrag tussen de 100 miljoen en 2 miljard euro. "Maar dit is zonder precedent, dus ik weet niet wat daar uit komt."

Eerder wist Urgenda via de rechter af te dwingen dat de Nederlandse Staat veel meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Minnesma zegt dat er bij voorbaat geen dwangsom is gevraagd, omdat het normaal is dat de overheid doet wat de rechter heeft opgelegd. Nu dat volgens haar niet gebeurt, eist Urgenda een dwangsom.

Klimaatorganisatie Urgenda gaat opnieuw naar de rechter in verband met het Nederlandse klimaatbeleid, ditmaal om een dwangsom op te laten leggen aan de Nederlandse Staat. Dat kondigde directeur Marja Minnesma aan in het televisieprogramma Buitenhof. Ze neemt deze stap omdat het kabinet volgens haar niets doet met het eerdere vonnis in de spraakmakende klimaatzaak van Urgenda.

Urgenda diende in 2013 een aanklacht in tegen de Nederlandse Staat over het klimaatbeleid, om Nederland te dwingen de uitstoot van broeikasgassen sneller terug te dringen. In 2015 stelde de rechter de klimaatorganisatie voor het eerst in het gelijk en in 2018 gebeurde dat in hoger beroep opnieuw.

Tot twee keer toe was het oordeel dat de Staat een zorgplicht heeft voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat in 2020 een CO2-reductie van 25 procent ten opzichte van 1990 het minimum is voor de Staat om aan die zorgplicht te voldoen. Een cassatieberoep hiertegen bij de Hoge Raad werd in 2019 verworpen, waarmee het vonnis definitief werd.