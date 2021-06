Rode Duivels zijn nog zoekende: 'Het België van groepsfase wordt geen kampioen'

Portugal in de achtste finales, Italië mogelijk in de kwartfinales en Frankrijk in de halve finales. Waar het Nederlands elftal aan de gunstige kant van het speelschema zit, heeft België het niet getroffen. Als winnaar van groep B treft het zondagavond Portugal. Mocht er worden gewonnen, dan lijkt de weg naar de finale extreem zwaar te worden.

Voor de gouden generatie van België lijkt dit EK de laatste kans op een hoofdprijs en dus kijken de Belgen met jaloezie naar Nederland, zou je denken.

"Ik hoopte juist dat we niet Hongarije zouden krijgen", bekend VRT-voetbalanalist Filip Joos. "Ik ben commentator en ik heb geen zin in makkelijke wedstrijden. Dat is het ergste wat er is. Ik vind het zeer goed dat we worden getest. Echt geweldig."