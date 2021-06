Tourrenners onderweg in tweede etappe, met bergkoning Schelling in 'prachtig truitje'

De renners verzamelen zich voor de start in de Bretonse kustplaats Perros-Guirec. Bauke Mollema kwam nog even langs bij de microfoon van verslaggever Han Kock. De Nederlander van Trek kwam de rit van gisteren ongeschonden door en eindigde als tiende in het sprintje. Maar hoe hij er echt voor staat voor het klassement? Dat weet Mollema pas in de Alpen, zegt hij.