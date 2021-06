Bergkoning Schelling met 'prachtig truitje' weer in kopgroep in tweede etappe

Mike Teunissen kwam in de eerste etappe hard ten val, maar stond vanochtend wel aan het vertrek. "Het kan beter, kan slechter. Ik heb niks gebroken. Ik heb wel last van mijn heup en pols, maar het was goed genoeg om te starten", vertelde Teunissen voor de start.

Bekijk het gesprek met Teunissen hieronder.