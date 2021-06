Bandages tellen voor tweede Touretappe • Oranje boven met Schelling als bergkoning

Bora, de ploeg van Wilco Kelderman en bergkoning Ide Schelling, heeft er zin in vandaag. "Ready to rock n' roll again", twittert de ploeg bij een paar foto's van renners met schaafwonden.

Wilco Kelderman werd gisteren vijfde, maar ook hij kwam niet ongeschonden uit de strijd. Bij de eerste massale valpartij liep hij een gekneusde elleboog op. "Dit is een kleine teleurstelling, maar gelukkig is het niet erg", klonk het na de etappe.