Schmidt trots op Malen en Dumfries: 'Houd er rekening mee dat ze vertrekken'

In de wedstrijd tegen Oostenrijk had vooral de tweede goal een hoog PSV-gehalte. Via Memphis (doorgebroken in Eindhoven) kwam de bal terecht bij Malen die een puntgave voorzet afleverde op Dumfries. Samen vierden ze de treffer.

Dumfries maakte in de groepsfase van het toernooi twee goals en gaf een assist. Malen, die twee keer inviel en tegen Noord-Macedonië een basisplaats kreeg, was goed voor twee assists.

Schmidt: "We hopen dat Cody (Gakpo, red.) ook nog meer speelminuten krijgt op het EK. Hopelijk komen ze nog een paar ronden verder." Gakpo maakte tegen de Noord-Macedoniërs zijn interlanddebuut. Ruim tien minuten voor tijd mocht hij invallen.

'Ik houd er rekening mee dat ze vertrekken'

De kans is aanzienlijk dat in elk geval Malen en Dumfries met hun optreden op het EK een transfer naar het buitenland verdienen. "Zo gaat dat in het voetbal, zeker bij PSV is het zo dat we elk jaar een of twee goede spelers verliezen", kent Schmidt de wetten van het voetbal.

"Dat Donyell en Denzel waarschijnlijk vertrekken, is mij al langer duidelijk. Eigenlijk vorige zomer al. Ik houd er ook rekening mee en als ze toch blijven, dan is dat super. Maar we moeten ons erop voorbereiden dat we komend seizoen zonder beiden moeten spelen."

