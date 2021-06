Doorweekte Britse geheime defensiepapieren gevonden bij bushalte

Bij een bushalte in het Britse graafschap Kent zijn vertrouwelijke militaire documenten aangetroffen. Volgens de BBC gaat het om vijftig pagina's met gevoelige en geheime informatie van een hoge functionaris binnen het ministerie van Defensie.

De papieren bevatten tekstpassages over de mogelijke Russische reactie op de aanwezigheid van het Britse marineschip HMS Defender bij de Krim, het door Rusland geannexeerde schiereiland. Andere documenten gaan over een mogelijk toekomstige Britse militaire missie in Afghanistan.

Iemand die anoniem wil blijven trof de doorweekte documenten afgelopen dinsdag aan achter de bushalte en lichtte de BBC in. Het gaat onder meer om geprinte e-mails en powerpointpresentaties van de afdeling van een belangrijke medewerker van Defensie.

Een woordvoerder van het ministerie zegt tegen de publieke omroep dat een medewerker het verlies van de papieren had gemeld. Het ministerie wilde niet ingaan op de inhoud van de documenten: "Het is ongepast om er verder commentaar op te geven."

Waarschuwingsschoten Zwarte Zee

In de papieren wordt onder meer gesproken over de missie van het marinefregat HMS Defender in de Zwarte Zee. Rusland zei woensdag dat het waarschuwingsschoten had gelost en vier bommen had laten vallen in de vaarroute van het Britse marineschip. De Britten spraken dat tegen en zeiden dat de Russen schietoefeningen uitvoerden.

De BBC schrijft nu op basis van de documenten dat er voorafgaand aan het incident op hoog niveau is gespeculeerd over hoe Rusland zou reageren als het schip in de buurt van de Krim zou komen. Volgens de papieren hielden de Britten rekening met meerdere scenario's. Die liepen uiteen van een "veilige en professionele" Russische reactie tot een respons die "veilig noch professioneel" was.

Missie Afghanistan

In de documenten trof de BBC ook uiterst gevoelige gegevens over Afghanistan aan. Die papieren hadden het label "Secret UK Eyes Only", ofwel geheime documenten bestemd voor een specifiek gezelschap. In die stukken staan aanbevelingen voor het verloop van de militaire aanwezigheid van de Britten in Afghanistan. De NAVO-aanwezigheid in dat land loopt op een eind. Voor 11 september zijn alle troepen weg Afghanistan, maar nu al veroveren de Taliban steeds meer regio's.

Volgens de BBC heeft de VS om Britse militaire bijstand gevraagd in bepaalde gebieden. Ook wordt in de documenten de vraag opgeworpen of de Britten na de NAVO-terugtrekking met elite-eenheden in het land aanwezig blijven. Vanwege de gevoelige inhoud van de documenten heeft de BBC besloten ze niet in detail weer te geven.