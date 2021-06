EK gaat verder met kraker België-Portugal • Hazard start bij Duivels • Oranje likt zijn wonden

Een terneergeslagen Georginio Wijnaldum speekt van een "offday" bij het Nederlands elftal na de uitschakeling tegen Tsjechië op het EK.

De captain van Oranje vond dat de rode kaart van Matthijs de Ligt de verhoudingen in de wedstrijd compleet veranderde. "Toen werd het moeilijk om druk te zetten en na de eerste tegengoal hadden we moeite om de bal in de ploeg te houden.

"Er gaat nu van alles door mij heen. In de tweede helft hadden we een goede kans, die we niet maakte", doelde Wijnaldum op de kans van Donyell Malen.