Boedapest kleurt oranje • Malen of toch Weghorst in de basis?

De KNVB is blij met alle acties rond de wedstrijd Nederland-Tsjechië, met betrekking tot diversiteit in de samenleving. "We zijn een groot fan van de regenboog", zegt secretaris-generaal Gijs de Jong, die ook verantwoordelijk was voor de organisatie van de wedstrijden van het Europees kampioenschap voetbal in Amsterdam. "Maar die positie hebben we al ruim voor dit toernooi ingenomen."

"Het voetbal is van en voor iedereen", aldus De Jong. "Dat is een thema dat we al lang geleden hebben opgepikt en waar ook onze voormalig voorzitter Michael van Praag heel veel aandacht aan heeft besteed. Het zijn kernwaarden waar we voor staan. Ik ben er heel trots op dat de aanvoerder van Oranje Georginio Wijnaldum dat ook bij de wedstrijd zondagavond tegen Tsjechië uitdraagt."