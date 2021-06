Voor het eerst meer dan 2 euro voor een liter benzine

Voor het eerst is de benzineprijs bij de duurste tankstations boven de 2 euro gestegen. Het gaat om de hoogste prijs die in Nederland gevonden is, niet om de gemiddelde prijs.

Bij onbemande tankstations en op andere plekken ben je doorgaans minder geld kwijt, maar bij een bemand tankstation langs de snelweg kan het zijn dat je 2 euro moet neertellen voor een liter Euro95/E10, blijkt uit een overzicht van DirectLease Tankservice.

Ook de prijs voor diesel is nog nooit zo hoog geweest, tonen cijfers van United Consumers aan. Een liter kost 1,572 euro.

Olieprijs stijgt

Vorige maand sneuvelde al een oude recordprijs uit 2012. In januari 2020 kwam de literprijs flink in de buurt van dat oude record, maar door de coronacrisis zakte de prijs aanzienlijk. Sinds afgelopen herfst klimmen de prijzen weer.

Dat een tankbeurt nu zo in de papieren loopt, komt door de oplopende olieprijzen. Waar er eerder minder vraag was naar brandstof door de coronacrisis en de olieproductie juist laag werd gehouden, neemt de vraag toe nu er in veel landen weer meer geproduceerd, geconsumeerd en gereisd kan worden.

Hieronder zie je dat de benzineprijs nauw samenhangt met de prijs van ruwe olie. Het zijn gemiddelde prijzen, de recordprijs van meer dan 2 euro per liter is de hoogste prijs die in Nederland bij een tankstation gevonden is.