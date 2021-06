Minimumloon omhoog, huur bevroren, statiegeld op flesjes: dit gaat veranderen per 1 juli

Veranderingen per 1 juli 2021 - ANP

Vanaf 1 juli gaat het minimumloon omhoog, wordt het duurder om te winkelen buiten de Europese Unie en zit er statiegeld op de kleine plastic flesjes. Dit zijn maar enkele van de aanpassingen in wetten, regels en tarieven die donderdag van kracht worden. Dit zijn de belangrijkste veranderingen per thema: belastingen, arbeidsmarkt, wonen, corona en meer.

Arbeidsmarkt - NOS

Minimumloon gaat omhoog Het wettelijk minimumloon gaat vanaf juli met ruim 16 euro omhoog naar 1701 euro bruto per maand, bij een volledige werkweek. Dat heeft invloed op de salarissen in bijvoorbeeld de supermarktbranche en de horeca. Vakantiedagen 2020 vervallen De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2020 hebben opgebouwd, komen in juli te vervallen. De regel geldt niet voor de extra, bovenwettelijke vakantiedagen. De werkgever is wel verplicht om werknemers op tijd te wijzen op de vervaltermijn, zodat ze nog de kans hebben om ze te benutten. Doet de werkgevers dit niet, dan mag de werknemer de vakantiedagen alsnog later opnemen. Wegens de coronamaatregelen krijgen werknemers hun berg vakantie-uren maar moeilijk op. Verblijfsvergunning voor buitenlands personeel makkelijker aanvragen Voor start-ups wordt de drempel verlaagd werknemers uit het buitenland aan te nemen. Kennismigranten kunnen makkelijker een verblijfsvergunning krijgen, doordat het salaris dat ze ontvangen lager mag zijn dan bij de vorige regeling.

Wonen - NOS

Huurbevriezing Bewoners van een sociale huurwoning betalen dit jaar - tot en met 30 juni 2022 - geen huurverhoging, ook geen inkomensafhankelijke. Volgens de overheid scheelt dit een huurder ongeveer zes euro per maand. Woningcorporaties en andere grote verhuurders krijgen hiervoor een tegemoetkoming van het Rijk. De huur van een vrije sectorwoning mag wel omhoog, maar voor het eerst zit daar een maximum aan van 2,4 procent. Registratieplicht voor verhuurdersplatforms Verhuurdersplatforms zoals Airbnb en Booking.com mogen in een aantal gemeenten niet zomaar advertenties plaatsen als ze geen registratienummer hebben. De gemeenten Amsterdam, Bergen en Zaanstad willen zo beter zicht krijgen op de inwoners die verhuren aan toeristen en de specifieke adressen waarop dat gebeurt. Deze regel is een uitbreiding van de Wet Toeristische Verhuur. Daltarief oude energiemeters vervalt Wie geen slimme meter heeft- een meter die automatisch kan schakelen tussen dag- en nachttarief - maar een oudere energiemeter, betaalt vanaf nu dag en nacht hetzelfde tarief voor stroom en dus niet meer een lager nachttarief. Ook stijgen de variabele energietarieven van Nederlandse huishoudens met 25 procent ten opzichte van vorig jaar, dat moet uitkomen op zo'n 160 euro op jaarbasis. Huis taxeren wordt duurder Als gevolg van nieuwe Europese regels wordt de taxatie van een huis duurder, mogelijk met een paar honderd euro. Daarnaast moet het taxatierapport uitgebreid worden. Een goedkopere en standaard online taxatie is vanaf juli vaak niet meer toegestaan bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Het taxatierapport moet nauwkeurig beschrijven welke duurzame investeringen nodig zijn voor de woning.

Belastingen - NOS

Kleine bestellingen van buiten de EU duurder Op 1 juli gaan nieuwe regels in over het kopen van spullen van buiten de Europese Unie. Daardoor moet vanaf donderdag ook over producten die minder dan 22 euro kosten btw worden betaald. Goedkope pakketjes waren tot nu uitgezonderd van de btw-regels, maar volgens de nieuwe Europese regels stijgt het btw-tarief naar 21 procent. Als webshops het btw-tarief niet direct meerekenen bij het bestellen, dan ben je als klant uiteindelijk nog duurder uit. Dan wordt de btw namelijk geïnd als het pakketje in Nederland is aangekomen, en daar komen afhandelingskosten bij: 4 euro als je online betaalt en 7 euro als je bij een pakketpunt betaalt. Statiegeld op kleine flesjes Op plastic literflessen van bijvoorbeeld frisdrank zit al 25 eurocent statiegeld, nu komt er ook statiegeld - 15 eurocent - op de kleinere plastic flessen. De reden hiervoor is dat er nog steeds te weinig gerecycled wordt. In de praktijk staat er op veel flesjes al een statiegeldlogo. Oude flesjes zonder statiegeld kunnen niet worden ingeleverd.

Overig - NOS

Alcoholwet Op 1 juli treedt de nieuwe Alcoholwet in werking. Die houdt onder meer in dat er maximaal 25 procent korting op alcohol gegeven mag worden. Dat geldt alleen voor supermarkten, slijterijen en webwinkels en dus niet voor de horeca. Wie online alcohol koopt moet de leeftijd aangeven, deze wordt bij het afleveren gecontroleerd. Een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige in een café of restaurant, ook als het daarbij gaat om een eigen kind, kan een boete krijgen. Deze nieuwe wet moet problematisch drankgebruik aanpakken. Er is ook een versoepeling: vmbo-leerlingen die stage lopen bij een horecabedrijf mogen vanaf hun veertiende alcohol schenken, nu is dat nog vanaf zestien jaar. Ongewenste commerciële telefoontjes Het bel-me-nietregister verdwijnt. Burgers hoeven niet meer aan te geven als ze níet gebeld willen worden voor commerciële doeleinden, maar juist als ze wél gebeld willen worden. Bedrijven kunnen daardoor niet meer 'zomaar' iemand telefonisch benaderen met een aanbieding. Het bedrijf moet bij het opslaan van het nummer ook bijhouden hoe, waar en wanneer het verkregen is, omdat ze tot drie jaar na de overeenkomst iets nieuws mogen aanbieden, daarna vervalt de toestemming. Ook moeten bedrijven bellen met een herkenbaar nummer. Extra kosten bij geld opnemen Het wordt voor sommige mensen duurder om contant geld op te nemen bij een automaat. Als klanten binnen een jaar meer dan 12.000 euro aan contant geld hebben opgenomen, moeten ze bij ABN Amro voor elke volgende opname bij een geldautomaat een paar euro per keer plus een percentage van het opgenomen bedrag betalen. De Rabobank gaat na de zomer in bepaalde gevallen ook extra geld vragen.

Corona - NOS