Oude bekende Galásek helpt Tsjechië in voorbereiding op duel met Oranje

Tomás Galásek, assistent-bondscoach van Tsjechië - Pro Shots

Op de vraag of de selectie van Oranje een goede reis naar Boedpast heeft gehad, reageerde bondscoach Frank de Boer ontspannen en vrolijk. "Perfect", zei hij zelfs. Het is een woord dat zijn Tsjechische collega Jaroslav Silhavy hooguit cynisch kan gebruiken. Door technische problemen met het vliegtuig kwam de ploeg later dan gepland aan in de Hongaarse hoofdstad. Zo laat, dat de training in de Puskás Aréna werd vervangen door een oefensessie in Praag. Toch maakt Silhavy er op de persconferentie niet zo'n punt van. "Het was een kleine aanpassing die we moesten doen. We hebben er adequaat op gereageerd en snel een oplossing gevonden. We hebben alles gedaan wat we konden." Er was zodoende wellicht meer tijd om de Nederlandse ploeg te analyseren, onder aanvoering van assistent-trainer Tomás Galásek, die door zijn tijd bij Willem II en Ajax een sterke band met Nederland heeft. Bekijk hieronder een reportage van Bert Maalderink, onder meer over de verstoorde voorbereiding van de Tsjechen:

Oude bekende Galásek helpt Tsjechen in voorbereiding op duel met Oranje - NOS

Tsjechië overleefde voor de derde keer deze eeuw de groepsfase op het EK, iets wat op een wereldkampioenschap nooit lukte. In 2004 werden uiteindelijk de halve finales gehaald, mede dankzij de veelbesproken en door de wissel Robben-Bosvelt legendarisch geworden wedstrijd tegen Nederland (3-2 voor de Tsjechen). En in 2012, toen de kwartfinales het eindstation waren na een nederlaag tegen Portugal. Zondagavond tegen Nederland zijn de Tsjechen de underdog, weet Silhavy. "Maar we kunnen een moeilijke tegenstander voor ze zijn en verrassen." 'Snel druk bij balverlies' Oranje maakte in de groepsfase op Silhavy een vrij sterke indruk. "Als ze de bal veroveren, schakelen ze snel over op de aanval. En bij balverlies zet Oranje heel snel druk", aldus de trainer. "Wij zullen als een team moeten opereren en samen moeten werken vanaf het begin. We moeten ze bedreigen vanuit de counter. We zullen ons beste spel moeten laten zien, anders zullen we het niet redden."

Zondagavond 18.00 uur: Nederland-Tsjechië De wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië in Boedapest begint zondag om 18.00 uur. Die is live te zien op NPO 1, NOS.nl en via de NOS-app. Verder volgen we de wedstrijd op de voet via Langs de Lijn op NPO Radio 1 en via ons liveblog.

Bij Tsjechië heeft een aantal spelers een link met Nederland. Neem Ales Mateju, ooit een half jaar gehuurd door PSV. Of Michal Sadílek, onder Mark van Bommel nog basisspeler in Eindhoven, inmiddels verhuurd aan Slovan Liberec. En dan is er nog Tomás Kals, verdediger met een Vitesse-verleden. Maar de meest bruikbare connectie met Nederland in het Tsjechische kamp wordt gelegd door assistent-bondscoach Galásek. Tien jaar speelde hij op de Nederlandse velden. Eerst voor Willem II (1996-2000), daarna voor Ajax (2000-2006).

2004: Galásek in duel met Messi, in een oefenduel van Ajax met FC Barcelona - AFP