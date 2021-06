De Tourdag van vandaag: wonden likken en dan weer 'sterven' op Mûr-de-Bretagne

Etappe 2: Dumoulin in 2018 in de problemen in Bretagne - NOS

Gebutst en gehavend na het slagveld van zaterdag rijdt het Tourpeloton verder in de tweede rit over Bretonse wegen. De tweede etappe beslaat 183,5 kilometer van Perros-Guirec naar Mûr-de-Bretagne. De eerste pakweg 100 kilometer lopen grotendeels langs de ruige kust van Noord-Bretagne, waar de wind vrij spel heeft. Vanaf Saint-Brieuc volgen de côtes elkaar snel op. Reken dus maar dat Ide Schelling weer op avontuur wil om puntjes te sprokkelen voor zijn bergtrui. Onderweg zijn namelijk punten te verdienen op vier bergjes van vierde categorie en twee van de derde. "Ik zal het er nog eens over hebben met de ploegleiding, maar ik denk dat ze me die vrijheid wel zullen gunnen", verklapte Schelling niet voor niets tegen Herman van der Zandt.

De Tour bij de NOS De tweede etappe van de Tour de France van Perros-Guirec naar Mûr-de-Bretagne (183,5 kilometer) begint zondag om 13.20 uur. De etappe is rechtstreeks te volgen bij de NOS via televisie (op NPO 1), radio (Radio Tour de France op NPO Radio 1) en internet (liveblog op NOS.nl en in de NOS-app).

De Mûr-de-Bretagne (2 kilometer à 6,9 procent, derde categorie) moet in de finale liefst twee keer beklommen worden. De verwachting is dat de klassementsmannen zich zullen roeren op de steile Bretonse muur. Bij de eerste passage op 15 kilometer van de streep liggen namelijk al 8, 5 en 2 bonificatieseconden voor het oprapen. En ook de winnaar verdient bonificaties (10, 6 en 4) op de top van de steile Bretonse muur.

Het profiel van de tweede etappe in de Tour de France - NOS