De Tourdag van vandaag: wonden likken en dan weer 'sterven' in Mûr-de-Bretagne

Etappe 2: Dumoulin in 2018 in de problemen in Bretagne

"Ik zal het er nog eens over hebben met de ploegleiding, maar ik denk dat ze me die vrijheid wel zullen gunnen", verklapte Schelling niet voor niets tegen Herman van der Zandt.

Gebutst en gehavend na het slagveld van zaterdag rijdt het Tourpeloton verder in de tweede rit over Bretonse wegen. De tweede etappe beslaat 183,5 kilometer van Perros-Guirec naar Mûr-de-Bretagne.

De tweede etappe van de Tour de France van Perros-Guirec naar Mûr-de-Bretagne (183,5 kilometer) begint zondag om 13.20 uur. De etappe is rechtstreeks te volgen bij de NOS via televisie (op NPO 1), radio (Radio Tour de France op NPO Radio 1) en internet (liveblog op NOS.nl en in de NOS-app).

De Mûr-de-Bretagne (2 kilometer à 6,9 procent, derde categorie) moet in de finale liefst twee keer beklommen worden. De verwachting is dat de klassementsmannen zich zullen roeren op de steile Bretonse muur.

We kennen de befaamde Bretonse muur natuurlijk vooral van de Tour van 2018. Dan Martin won die rit, maar wij herinneren ons vooral de pech van Tom Dumoulin. Bij de nummer twee van de Giro d'Italia brak een spaak in zijn voorwiel in aanloop naar de slotklim. Hij verloor 53 seconden op de concurrentie en kreeg ook nog een tijdstraf wegens stayeren.

Later bleek dat het grootste tijdverlies te zijn geweest, dat Dumoulin leed in die Tour waarin hij na Geraint Thomas als tweede eindigde. Dat was ook de derde en laatste keer dat een Touretappe aankwam in Mûr-de-Bretagne. Cadel Evans (2011) en Alexis Vuillermoz (2015) gingen Martin voor.

Bekijk hieronder de eerste twee Touraankomsten in Mûr-de-Bretagne.