'Frenkie is als Ronaldo, hij weet wat er nodig is om de top te halen'

Frenkie de Jong - AFP

Frenkie de Jong lijkt dit seizoen niet kapot te krijgen. De middenvelder van het Nederlands elftal nadert de 6.000 speelminuten en behoort daarmee tot de top van Europa. Dan moet je superfit zijn en dat is hij. "Frenkie is een beetje als Ronaldo. Hij weet wat er nodig is om de top te halen", zegt personal trainer Randy Sedoc, oud-atleet en broer van Gregory Sedoc. Sedoc werkte als performance coach bij Ajax toen De Jong zijn eerste stappen in Amsterdam zette. Daarna stond hij De Jong in diens vrije dagen ook bij buiten de reguliere trainingstijden om. Op het gebied van conditie, kracht en snelheid, in de opbouw naar een nieuw voetbalseizoen vooral, op een atletiekbaan in Amsterdam West of in het Amsterdamse Bos.

Dat De Jong niet kapot is te krijgen, kan Sedoc direct ontkrachten. "We deden een keer een fitness- en krachttest", herinnert hij zich. "Hij zat net bij het eerste. Hij moest met hoge intensiteit bankdrukken, twintig seconden rust, buikspieren, weer even rust, in totaal zo'n negen verschillende elementen. 'Ik ben nog nooit zo diep gegaan', zei Frenkie. Hij was helemaal van slag, helemaal kapot." Een andere keer had De Jong het zwaar bij een intervaltraining in het Amsterdamse Bos. "Toen ging hij over zijn nek", zegt Sedoc. "De enige keer hoor. Meer voetballers hebben dat hoor als ze diep moeten gaan. Zijn conditie was goed." 'De motorriek van een danser' Op andere vlakken blonk De Jong van nature uit. "Frenkie heeft de motorriek van een danser", zegt Sedoc. "Dansend draait hij zijn tegenstander zoek. Hij was al goed met wegdraaien, maar dat hebben we geprobeerd nog sterker te maken door zijn lenigheid te verbeteren en aan zijn heupen te werken." "Zijn heupen waren namelijk niet heel flexibel, daar had hij problemen mee", vertelt Sedoc. "Die waren vrij stijf, zoals bij meer voetballers. Daarom gingen we oefenen met horden en met knie heffen zijwaarts. Daar had hij baat bij." In Studio Voetbal van 18 juni brengt Meindert Talma zijn single 'Hee Frenkie de Jong' ten gehore, geïllustreerd door prachtige beelden van een 'dansende' Frenkie de Jong tegen Oostenrijk.

Een ode aan Frenkie de Jong - NOS

Sedoc was onder de indruk van het snelle, korte voetenwerk en het reactievermogen van De Jong. "Dat is echt zijn kracht. Ik heb veel voetballers getraind en bij veel is het reactievermogen minder. Dat maakt Frenkie bijzonder. Daar hebben we ook extra aan gewerkt en hebben we verder ontwikkeld." "Qua pure snelheid zijn er spelers die meer in huis hebben", zegt Sedoc. "Hij is geen Gyrano Kerk van FC Utrecht. Maar hij voelt aan wanneer hij een sprint kan aanzetten en kan tijdens een sprint nog accelereren. Met de bal is hij heel snel en wendbaar. Die volledige controle op snelheid zie je zelden. De Braziliaanse Ronaldo had dat ook. Dat snelle wegdraaien uit stilstand en dan ook nog een versnelling plaatsen. Van de huidige spelers zie je het ook bij de Kylian Mbappé." 'De gretigheid om jezelf te verbeteren' De personal trainers hebben het druk tegenwoordig. Geen topspeler lijkt tegenwoordig meer zonder te kunnen en wil ook in rustige tijden conditioneel bijblijven. Wie niet meedoet, raakt achter. Naast De Jong werkte Sedoc met onder anderen de gebroeders Nordin en Sofyan Amrabat en met Oussama Tannane.

Frenkie de Jong en Goran Pandev - EPA

"Als je er voor de start van de voorbereiding niet klaar voor bent, blijf je achter de feiten aan lopen", legt Sedoc uit. "Met overgewicht beginnen aan een seizoen en denken dat later in te halen? Dat kan niet meer. Dan neemt iemand anders je plaats in. Als je los gaat en niet op je voeding let, heeft dat consequenties. Wie de top wil halen, moet streng voor zichzelf zijn en bewust leven." Sedoc wijst opnieuw op Cristiano Ronaldo als voorbeeld. "Zo professioneel en zo gedreven. Al 36 jaar en nog zo fit. Het is de gretigheid om jezelf te verbeteren, weten wat er nodig is om de top te halen en uit elk detail je voordeel zien te halen. Dat zie ik ook bij Frenkie de Jong en bijvoorbeeld ook bij Matthijs de Ligt. Alles draait bij hen om het voetbal." Kijk hieronder naar de EK-special van Soufiane Touzani met Frenkie de Jong en het interview van zaterdag over het duel met Tsjechië.