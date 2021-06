Premier Luxemburg positief getest • Zuid-Afrika scherpt regels aan om deltavariant

Veel drukte in de binnensteden op de eerste zaterdag dat er weer kon worden gestapt. In alle steden stonden wachtrijen voor horecazaken. In Tilburg moest de politie in actie komen omdat mensen in een wachtrij bij een café in het gedrang dreigden te komen en in de verdrukking kwamen. Daarbij raakten een paar mensen onwel.

Bomvolle binnensteden op eerste echte uitgaansavond: 'Zalig dat het weer mag'